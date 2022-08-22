Генсек ООН призвал к диалогу в критической ситуации вокруг ЗАЭС

Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета безопасности в понедельник, 22 августа, призвал к диалогу для разрешения ситуации вокруг Запорожской АЭС, – сообщают СМИ.

На заседании Совбеза, Гутерриш, в частности, сказал: «Я вновь подтверждаю, что ООН имеет на Украине возможности материально-технического обеспечения и возможности в сфере обеспечения безопасности для поддержки направления миссии МАГАТЭ из Киева в Запорожье. Приверженность диалогу и результатам должна быть применена к критической ситуации на Запорожской АЭС».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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