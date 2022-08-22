Небензя: Запад не заинтересован в «купировании» гонки вооружений

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности Организации в понедельник, 22 августа, заявил, что Запад не демонстрирует заинтересованности в снижении напряженности вокруг гонки вооружений, – сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления Небензя сказал: «В принципиальном плане остаемся открытыми к взаимодействию по снижению напряженности, купированию гонки вооружений и минимизации стратегических рисков. Однако для этого нужно, чтобы в этом были заинтересованы и наши западные коллеги. Пока такой заинтересованности с их стороны не видим».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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