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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Понедельник, 22 августа 2022, 20:58 мск

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Эрдоган видит своей целью устроить встречу Путина с Зеленским

Фото: пресс-служба Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе обращения к нации по итогам заседания кабинета министров в понедельник, 22 августа, заявил, что считает своей целью в ближайшее время организовать в республике переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Выступая в Анкаре, Эрдоган сказал: «Нашей целью является организация встречи Путина и Зеленского в ближайшее время, чтобы разрешить кризис на Украине».

Анкара, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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