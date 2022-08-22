Эрдоган видит своей целью устроить встречу Путина с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе обращения к нации по итогам заседания кабинета министров в понедельник, 22 августа, заявил, что считает своей целью в ближайшее время организовать в республике переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Выступая в Анкаре, Эрдоган сказал: «Нашей целью является организация встречи Путина и Зеленского в ближайшее время, чтобы разрешить кризис на Украине».

Анкара, Иван Бабурин

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