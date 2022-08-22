США разработает для Киева новые дроны-камикадзе

Договор на разработку для Вооруженных сил Украины (ВСУ) десяти барражирующих боеприпасов Switchblade 600, предназначенных для уничтожения бронетехники подпишут в течение ближайших 30 дней сухопутные войска США, – сообщает в понедельник, 22 августа, Defense News.

Американский еженедельник со ссылкой на официального представителя Пентагона Джессику Максуэлл, пишет, что речь идет о контракте на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) с целью производства 10 биспилотников-камикадзе Switchblade 600. Соглашение планируется подписать с производителем этой военной техники – компанией AeroVironment.

Когда именно ВСУ могут получить Switchblade 600, пока не известно, так как разработка этих дронов находится еще на этапе изготовления прототипов, а они не прошли еще все испытания. По свидетельству Максуэлл, дата поставки ВСУ будет обозначена после согласования всех деталей контракта, – пишет Defense News.

Следует отметить, что США уже поставляют Киеву барражирующие боеприпасы Switchblade 300, а в августе готовы начать передавать дроны-камикадзе Phoenix Ghost.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»