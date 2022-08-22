Небензя заявил, что на срочном заседании СБ ООН будет поднята тема убийства Дарьи Дугиной

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя понедельник, 22 августа, заявил представителям СМИ, что Россия поднимет тему убийства Дарьи Дугиной на срочном заседании СБ ООН во вторник, 23 августа, – сообщают СМИ.
Общаясь с журналистам российский дипломат, в частности, сказал: «Мы запросили срочное заседание по Запорожью, где не прекращаются украинские провокации. Разумеется, мы скажем об этом эпизоде (об убийстве Дарьи Дугиной – ред.). Это демонстрирует характер украинского государства, потому что очевидна связь между их диверсантами и этим убийством, что уже, собственно говоря, раскрыто ФСБ».
Как сообщалось ранее, политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в субботу вечером в результате управляемого подрыва автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.
В понедельник, 22 августа, ФСБ России заявила, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнителем убийства является гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.
По информации ФСБ, после убийства исполнительница с дочерью через Псковскую область выехала в Эстонию.
Нью-Йорк, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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