В ООН призвали ко всестороннему расследованию убийства Дарьи Дугиной

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в понедельник, 22 августа, заявил журналистам, что Организация призывает следствие установить все обстоятельства убийства российского политолога и журналиста Дарьи Дугиной. Такое заявление сделал с журналистами.

В ходе общения с представителями СМИ Дюжаррик сказал: «Мы призываем к проведению расследования для установления всех фактов, стоящих за гибелью госпожи Дугиной».

Ранее в этот день, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия на срочном заседании Совбеза поднимет тему убийства Дарьи Дугиной.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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