Дарья Дугина награждена орденом Мужества (посмертно)

Президент России Владимир Путин в понедельник, 22 августа, подписал Указ о награждении орденом Мужества Дарьи Дугиной.

В тексте указа, подписанного главой государства, говорится: «За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну – корреспондента непубличного акционерного общества «Царьград Медиа», город Москва (посмертно).

Напомним, что ранее сегодня президент России направил соболезнования семье погибшей журналистки Дарьи Дугиной.

В частности, Владимир Путин, сказал: «Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной – светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем – добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Журналист, учёный, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России».

Москва, Иван Бабурин

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