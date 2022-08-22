На Донбассе у украинских участников АТО изымут землю, переданную им в дар киевскими властями

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в понедельник, 22 августа, подписал указ об изъятии земель без права на компенсацию, которые киевские власти дарили участникам так называемой антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

В документе, опубликованном на сайте главы республики, говорится: «Право собственности, иные права на земельные участки, возникшие на основании решений уполномоченных органов о передаче земельных участков участникам и членам семей погибших участников антитеррористической операции, операции объединенных сил на безвозмездной основе в собственность или пользование, и право собственности на объекты недвижимого имущества, расположенные на таких земельных участках, прекращаются без предоставления возмещения».

В документе, подписанном Пушилиным, также говорится, что указ им подписан «в связи с необходимостью урегулирования отдельных вопросов в сфере земельных отношений на освобожденных территориях ДНР, ранее временно находившихся под контролем Украины».

Донецк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»