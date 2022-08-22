Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в понедельник, 22 августа, сообщил, что по имеющейся достоверной информации боевики вооруженных формирований Украины (ВФУ) заминировали мост недалеко от школы в Славянске.

В ходе брифинга генерал-полковник Мизинцев сказал: «В Славянске Донецкой Народной Республики вблизи школы № 15 заминировали автомобильный мост через реку Казенный Торец, который планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры».

Кроме того, по словам Михаила Мизинцева, «в Троицком Харьковской области в здании общеобразовательной школы размещены опорный пункт национа-листического батальона «Кракен»* и склады боеприпасов, во дворе учебного заведения позиции РСЗО и бронетехники. В Харькове на территории автодорожного университета подразделениями территориальной обороны оборудованы опорный пункт и склады боеприпасов, в непосредственной близости от учебного заведения националисты разместили бронетехнику, при этом эвакуация жителей близлежащих домов умышленно не проводилась».

«В Барвенково Харьковской области во дворах жилых домов (ул. Соборная) украинскими боевиками оборудованы позиции артиллерии и минометов, под предлогом обеспечения безопасности местным жителям запрещено покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются. в Артемовске Донецкой Народной Республики на территории частных домовладений подразделения ВСУ разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных Сил, провоцируя их на ответный огонь, при этом боевики удерживают местных жителей в своих домах, фактически прикрываясь ими как «живым щитом», – рассказал журналистам на брифинге представитель минобороны России.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

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