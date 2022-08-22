В ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины обезврежено более полумиллиона взрывоопасных предметов

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в понедельник, 22 августа, сообщил, что отряды разминирования ВС и МЧС России а также МЧС Донецкой и Луганской народных республик обезвредили более 585 тысяч взрывоопасных предметов.

В ходе брифинга генерал-полковник Мизинцев сказал: «Всего проверено: 19 420,56 гектара территории, 1112 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 178 километров дорог. Обнаружено и обезврежено 585 192 взрывоопасных предмета».

Москва, Иван Бабурин

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