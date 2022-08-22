Госдеп осудил убийство Дарьи Дугиной

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге в понедельник, 22 августа, заявил, что Соединенные Штаты категорически осуждают нападения на гражданских лиц во всем мире, в том числе это касается убийства российской журналистки Дарьи Дугиной, – сообщают СМИ.

Отвечая на просьбу прокомментировать убийство российской журналистки, Прайс сказал: «Мы категорически осуждаем нападения на гражданских лиц. Мы осуждаем нападения на гражданских лиц, будь то Киев, Буча, Харьков, Краматорск, Мариуполь или Москва. Это касается всех мест на земле».

При этом пресс-секретарь госдепа отметил, что Киев отрицает какую-либо причастность к убийству Дарьи Дугиной.

Вашингтон, Иван Бабурин

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