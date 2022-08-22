Джо Байден оказался самым отдыхающим президентом

Национальный комитет республиканской партии США в понедельник, 22 августа, заявил, Джо Байден, что за время работы на посту президента страны отдыхал 228 дней, – сообщают СМИ.

В аккаунте Twitter комитета говорится: «Сегодня 93 день отдыха Байдена в этом году. С момента вступления в должность Байден провел на каникулах 228 дней».

Следует отметить, что ранее издание The New York Post написало, что Джо Байден, за время своего президентского срока отдыхал больше, чем последние из его предшественников.

«За 19 месяцев Байден 150 дней провел в своей резиденции в Делавэре. Трамп, за этот срок на посту президента, по данным издания, провел там 132 дня, Обама – 38, а Буш – 100 дней», – сообщает The New York Post.

Вашингтон, Иван Бабурин

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