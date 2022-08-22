Израиль выступил против возобновления ядерной сделки с Ираном

Премьер-министр Израиля Яир Лапид в понедельник, 22 августа в ходе телефонного разговора заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что его страна выступает против возобновления ядерной сделки с Ираном, – сообщают СМИ.

В заявлении канцелярии израильского премьера говорится: «Премьер-министр ясно дал понять президенту, что Израиль выступает против возобновления сделки и не будет связывать себя этим соглашением. Израильская сторона продолжит делать все, чтобы помешать Ирану обрести ядерный потенциал».

Со своей стороны президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подтверждает «обязательство не допустить, чтобы Иран обладал ядерным оружием».

Следует отметить, что Израиль выступает против прежней ядерной сделки, а также против нового соглашения, утверждая, что оно не помешает Ирану получить ядерное оружие.

В свою очередь, Тегеран утверждает, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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