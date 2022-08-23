Граждан США призвали срочно покинуть Украину

Американское посольство в Киеве призвало граждан США незамедлительно покинуть Украину из-за возможности активизации военных действий. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

«Госдепартамент располагает информацией о том, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни», – говорится в сообщении.

В связи с этим «посольство США призывает граждан США покинуть Украину сейчас, используя частные варианты наземного транспорта, если это безопасно», – отметили в диппредставительстве.

Посольство также дало рекомендации остающимся на Украине американцам в случае звуков взрывов или включении сирен воздушной тревоги.

В дипмиссии добавили, что ситуация с безопасностью на всей территории Украины крайне нестабильна и условия могут ухудшиться без предупреждения.

Москва, Наталья Петрова

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