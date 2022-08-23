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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 23 августа 2022, 18:35 мск

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Захарова ответила президенту Польши цитатой из Гитлера

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 24 августа, прокомментировала цитатой из Гитлера заявление президента Польши Анджея Дуды о выгодах бизнеса с Украиной.

В своем телеграм-канале Захарова написала: «Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна хочет с выгодой заниматься бизнесом на Украине. Дуда назвал Украину страной «огромных возможностей с большими перспективами и огромными природными ресурсами».

Гитлер: «Нужно всегда исходить из того, что в первую очередь задача этих народов – обслуживать нашу экономику. И поэтому мы должны стремиться, руководствуясь экономическими интересами, всеми средствами извлечь из оккупированных русских территорий все, что можно».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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