Президент Италии лишил госнаград Германа Грефа и еще девять россиян

Официальный государственный печатный орган Итальянской республики Gazzetta Ufficiale во вторник, 23 августа опубликовал указы президента страны Серджо Маттарелла, подписанные 8 августа, в которых говорится о лишении государственных наград главы Сбербанка России Германа Грефа, заместителей главы МИД РФ Александра Грушко, Евгения Иванова, а также еще семь россиян.

Как сообщает РИА Новости, российские граждане были награждены Орденом Звезды Италии различных степеней в период с 2015 по 2020 годы. Из лишенных президентом Италии наград россиян самой высоким классом обладал Александр Грушко, он был удостоен второго по значимости звания Великого офицера ордена.

Серджо Маттарелла по соображениям «недостойности» лишил итальянских госнаград также зампредседателя Госдумы Алексея Гордеева, главу «Газпром нефти» Александра Дюкова, гендиректора РЖД Олега Белозерова предпринимателя Андрей Мельниченко, главу РСПП и РФПИ Александра Шохина и Кирилла Дмитриева.

Следует напомнить, что в мае текущего года итальянский президент лишил государственных наград премьер-министра России Михаила Мишустина и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Рим, Иван Бабурин

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