Россия предостерегает Запад от провокаций в отношении судов с зерном

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 23 августа, заявила, что Москва предостерегает Запад от опасных провокаций в отношении судов по продуктовой сделке, ответственность за них ляжет на организаторов, – сообщают в МИД России.

На сайте российского МИДа в комментарии Захаровой говорится: «Предостерегаем Запад от подобного рода неприемлемых и опасных провокаций, вся ответственность за которые ляжет на их организаторов».

Внешнеполитическое ведомство России также сообщает, что Запад планирует вбросить информацию о том, что «РФ якобы готовит диверсию в отношении одного из коммерческих судов, перевозящих зерно с Украины».

Москва, Иван Бабурин

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