СК России возбудил уголовное дело по факту сноса памятника воинам-освободителям в Риге

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во вторник, 23 августа, поручил возбудить уголовное дело в связи со сносом в Риге памятника воинам-освободителям.

В сообщении Telegram-канала пресс-службы ведомства говорится: «По данному факту в Главном следственном управлении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статья 243.4 УК РФ «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России».

Москва, Иван Бабурин

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