Рижские власти снесли три скульптуры солдат памятника советским воинам-освободителям

Все три скульптуры советских воинов-освободителей в парке Победы столицы Латвийской республики снесли во вторник, 23 августа, власти Риги. Тяжелая техника приступила к демонтажу фигуры Матери-Родины., – сообщают СМИ со ссылкой на портал Delfi.

Сообщается, что пока Центральный обелиск мемориала находится на своем месте. Территория объекта огорожена, между деревьями натянуты ленты и установлены заграждения. Полностью снести памятник власти Латвии планируют до 15 ноября 2022 года. Сумма расходов на демонтаж составляет €2,1 млн.

Напомним, что мэр Риги Мартиньш Стакис 3 августа заявил, что памятник советским воинам будет демонтирован, после чего его ждет утилизация, так как он якобы не имеет никакой художественной ценности.

В свою очередь, постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов назвал решение властей Риги снести памятник воинам Советской армии проявлением варварства.

Памятник воинам Советской армии – освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков расположен в рижском парке Победы.

Рига, Иван Бабурин

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