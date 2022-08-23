Германия вслед за США настоятельно рекомендует своим гражданам покинуть Украину

МИД ФРГ во вторник, 23 августа, выпустил заявление с настоятельной рекомендацией гражданам Германии покинуть Украину и воздержаться от поездок туда.

В заявлении германского МИДа говорится: «Даны предостережения против поездок на Украину. Гражданам Германии настоятельно рекомендуется покинуть страну».

Ранее сегодня, посольство США в Киеве также призвало американцев покинуть Украину. В сообщении на сайте американского иностранного ведомства говорится: «Посольство США призывает граждан США покинуть Украину, воспользовавшись доступными видами наземного транспорта, в том случае, если это безопасно».

В представительстве США отмечают, что эта мера принимается в связи с якобы вероятной угрозой ударов России «по гражданской инфраструктуре и правительственным учреждениям Украины в ближайшие дни».

Берлин, Иван Бабурин

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