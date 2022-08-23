Глава госдепа призвал «повышать международное давление и цену» для Путина

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на втором саммите «Крымской платформы» во вторник, 23 августа, заявил, что необходимо и дальше повышать международное давление и цену для президента России Путина и его поклонников, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Блинкен сказал: «Мы должны продолжать настаивать на том, что Крым – это Украина, как Донецк и Луганск – это Украина, так же как любая другая часть Украины – это Украина. Это была наша позиция 2014 года, это наша позиция 2022 года. Мы должны дальше повышать международное давление и цену для президента Путина и его поклонников, пока права украинского народа и его суверенной страны не будут надлежащим образом уважаться».

Госсекретарь также пообещал и дальше предоставлять гуманитарную и дипломатическую помощь Киеву.

Киев, Иван Бабурин

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