США выделят дополнительно $3 млрд. на экипировку и подготовку украинских боевиков

Руководство США планируют в среду, 24 августа, объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $3 млрд., – сообщает агентство Associated Press.

Агентство со ссылкой на источники пишет, что средства будут выделены на подготовку и экипировку украинских военных «с расчетом на многолетние боевые действия».

«Эти деньги могут быть потрачены на закупки дронов или экипировки, которые только через год или два смогут дойти до передовой. Новый пакет помощи рассчитан на среднесрочные и долгосрочные цели», – сообщили собеседники Associated Press.

Следует напомнить, что глава госдепа США Энтони Блинкен ранее в августе заявлял, что нынешняя администрация с приходом к власти президента Джо Байдена поставила Украине оружие, боеприпасы и военное оборудование на общую сумму $10,6 млрд.

Вашингтон, Иван Бабурин

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