В Крыму назвали саммит Зеленского «Крымская платформа» парадом политических фриков

Глава Крыма Сергей Аксенов во вторник, 23 августа, назвал саммит киевских властей «Крымская платформа» парадом политических фриков и клоунадой, – сообщают СМИ.

В эфире программы «Соловьев Live» Аксенов сказал: «Это парад политических фриков, кроме как клоунадой это назвать невозможно. Кроме того, это движение «Крымской платформы» отдаляет ее от Крыма все дальше и дальше. Киеву не видать Крыма как своих ушей».

Ранее сегодня, выступая перед представителями зарубежных СМИ на саммите «Крымская платформа» президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет себе Крым «любыми средствами».

Симферополь, Иван Бабурин

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