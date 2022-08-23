Минобороны РФ: Украинские боевики продолжают прикрываться школами и мирными жителями как «живым щитом»

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге во вторник, 23 августа, сообщил, что неонацисты Украины продолжают обстреливать российские войска с территории школ, провоцируя на ответный огонь.

В ходе брифинга генерал-полковник Мизинцев сказал: «В поселке Берестовеньки Харьковской области в здании школы размещен личный состав ВСУ, по периметру и на прилегающей территории – большое количество военной техники, оборудованы позиции артиллерии и РСЗО, из которых националисты обстреливают позиции Вооруженных Сил России, провоцируя их на ответный огонь, чтобы по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российскую армию в якобы неизбирательных ударах объектов гражданской инфраструктуры».

Начальник НЦУО России также рассказал: «В Великой Балке Одесской области на территории школы военнослужащими ВСУ оборудован опорный пункт, на крыше учебного учреждения размещена зенитная установка, по периметру выставлены блокпосты, подход к зданию заминирован, но местное население об этом не предупреждено. В Нерубайском Одесской области в школе дислоцированы боевики националистических батальонов, оборудованы склады боеприпасов и размещена бронетехника, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась. В Знобь-Новгородском Сумской области в школе боевики украинских вооруженных формирований оборудовали опорный пункт, разместили крупнокалиберные пулеметы».

«В Харькове в подвальных помещениях жилого многоэтажного дома украинские подразделения разместили склады вооружения и боеприпасов, при этом мирным жителям запрещено покидать свои дома, националисты фактически используют их в качестве «живого щита». Подобные преступные действия украинских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права», – заявил представитель минобороны России.

Москва, Иван Бабурин

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