Небензя: У Запада не хватает решимости осудить обстрелы ЗАЭС украинскими боевиками

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности по ситуации вокруг Запорожской АЭС во вторник, 23 августа, заявил, что ни у кого из западных делегаций не хватает духа осудить Украину за обстрелы Запорожской АЭС, – сообщают СМИ.

«То, что киевский режим не прекращает атаки на станцию, – прямое следствие преступного попустительства со стороны его западных покровителей. На прошлом заседании Совбеза ООН ни одной из западных делегаций не хватило решимости обсудить обстрелы станции со стороны ВСУ и призвать киевский режим их прекратить».

Российский дипломат также подчеркнул, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС за последние несколько недель ухудшилась, украинские военные ведут обстрелы территории станции почти на ежедневной основе.

«С прошлого заседания по Запорожской АЭС прошло около двух недель, за это время ситуация с ядерной безопасностью на ней еще больше деградировала. ВСУ продолжают практически ежедневно обстреливать территорию станции, города Энергодара, создавая реальный риск радиационной аварии на ЗАЭС с катастрофическими последствиями для всего европейского континента», – заявил Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.

Кроме того, российский постпред при ООН подчеркнул, что Россия не размещает вооружения на Запорожской АЭС и готова предоставить МАГАТЭ подтверждающие это снимки высокого разрешения.

«Вопреки ложным заявлениям киевского режима и его кураторов Россия не размещает на территории ЗАЭС тяжелые вооружения и не использует станцию в военных целях. Минобороны России готово предоставить МАГАТЭ снимки высокого разрешения, на которых видно, что оружие, особенного тяжелое, на территории станции не размещается», – заявил во вторник, 23 августа, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на созванном Россией заседании Совета безопасности по ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»