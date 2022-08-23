Россия призывает ООН осудить киевский режим за убийство российской журналистки Дарьи Дугиной

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на созванном Россией заседании Совета Безопасности по ситуации вокруг Запорожской АЭС во вторник, 23 августа, заявил, что Россия призывает ООН решительно осудить убийство Киевом журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной, – сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления российский дипломат заявил: «Отмечаем, что это преступление осудил официальный представитель Госдепартамента США. Мы призываем Совет Безопасности, руководство ООН решительно осудить это очередное преступление киевского режима. Он не только активно использует ядерный шантаж, обстреливая Запорожскую АЭС и удерживая, по сути, население Европы в заложниках, но и перешел все границы, прибегая к физической расправе над неугодными гражданскими лицами из числа иностранных граждан».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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