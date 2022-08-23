Глава британской дипломатии заявила, что готова применить ядерное оружие

Министр иностранных дел и претендент на кресло премьер-министра Великобритании Лиз Трасс во время выборных выступлений в Бирмингеме во вторник, 23 августа заявила, что при необходимости будет готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия, – сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию мероприятия в Youtube-канале Times Radio

Отвечая на вопрос, как она будет себя чувствовать в случае принятия решения о применении ядерного оружия, Трасс сказала: «Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это».

Лондон, Иван Бабурин

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