СМИ: Владимир Зеленский все еще хочет верить в «окончательную победу» и предупреждает ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью французскому еженедельному журналу L'Express, которое выйдет завтра, в среду, 24 августа. В беседе с изданием украинский президент утверждает, что, когда Украина вернет себе всю свою территорию, включая Крым, она победит,– пишет издание.

В интервью Зеленский говорит «о войне и о своей надежде на то, что Украина выйдет победителем из этого конфликта. Украинский президент заявляет, что цель украинцев «восстановить наши границы».

L'Express пишет, что «Зеленский все еще хочет верить в окончательную победу, он заявляет: «Крым украинский! Я хочу напомнить всему миру, что это наш полуостров. Конечно, мы стремимся вернуть себе все наши территории – для меня это окончательная победа».

«Россия должна думать, как закончить эту войну. Свои люди оказались в ловушке из-за действий своих правителей, поэтому не может быть и речи о переговорах о прекращении огня, которое означало бы оккупацию Россией определенных районов территории, особенно на востоке», – цитирует Зеленского французское издание.

L'Express также пишет, что президент Украины «серьезно рассчитывает на украинское контрнаступление, уточняя при этом, что оно будет зависеть, в частности, от «помощи западных партнеров и поставок адекватного оружия».

«Глава государства также весьма тревожно относится к судьбе Запорожской АЭС, оккупированной в настоящее время русскими», – пишет французский еженедельник.

«Это атомная электростанция в шесть раз крупнее Чернобыльской: в случае катастрофы опасность не ограничится европейским континентом! Это будет ядерная война без ядерного оружия», – заявляет Зеленский в интервью.

L'Express пишет: «Владимир Зеленский также хотел бы послать предупреждение европейцам. Он говорит, что русские уже начали политически оккупировать Евросоюз, в котором у них много лоббистов. Следующий шаг – это то, что они сделали с нами. Газ – это только первый шаг: Европа должна понять, что должна стать независимой от российских источников энергии! Это нужно сделать как можно скорее! Если мы не удалим эту опухоль, она будет расти. Единого Европейского Союза больше не будет!»

Париж, Иван Бабурин

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