В Риге прошли задержания протестующих против сноса памятника воинам-освободителям

В столице Латвии в ходе массового протеста против сноса памятника Освободителям Риги были задержаны множество людей. Некоторых задерживали во время общения с прессой, – сообщает РИА Новости со ссылкой на портал LSM.

В сообщении журналиста портала, передающего с места событий, говорится: «Сотни людей собрались у ограждения в Парке победы – часть из них протестовала против сноса памятника. Чтобы оттеснить протестующих, полиция применила силу – многие люди были задержаны».

По словам репортера LSM, полицейские задерживали некоторых людей прямо во время общения с представителями СМИ. Точное количество задержанных не приводится.

Ранее, в среду, 23 августа, по приказу властей столицы Латвии были снесены все три скульптуры советских воинов-освободителей в парке Победы в Риге. Тяжелая техника приступила к демонтажу фигуры Матери-Родины.

Рига, Иван Бабурин

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