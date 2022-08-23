Украина выступила за размещение на ЗАЭС представителей МАГАТЭ и «военного компонента»

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на созванном Россией заседании Совета Безопасности по Запорожской АЭС во вторник, 23 августа, заявил, что его страна выступает за размещение на постоянной основе инспекторов МАГАТЭ и некоего «военного компонента» на Запорожской АЭС , – сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления Кислица сказал: «Учитывая масштаб стоящих перед нами вызовов и угроз, мы призываем МАГАТЭ рассмотреть возможность постоянного присутствия экспертов на Запорожской АЭС до восстановления полного контроля компетентными украинскими властями».

«Мы продолжаем считать, что эффективность миссии может быть повышена путем включения в нее военного и политического компонента при поддержке экспертизы ООН», – заявил украинский дипломат, не пояснив при этом, о каком «военном компоненте» идет речь.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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