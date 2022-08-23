Россия призвала дать оценку министра обороны Чехии за глумление над убитой Дарьей Дугиной

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по ситуации вокруг Запорожской АЭС во вторник, 23 августа, заявил, что компетентные органы Чехии должны дать соответствующую оценку высказываниям министра обороны Чехии Яны Черноховой в связи с убийством Дарьи Дугиной, – сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления Небензя сказал: «В этом контексте уже не удивляет, что власти Чехии перешли все нормы морали, открыто злорадствуя по поводу убийства Дарьи Дугиной. Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что ей ни жаль ни Дарью, ни ее отца, а также что «ночь на 21 августа в России запомнят надолго», и в последующей дискуссии подтвердила, что «стоит за каждым словом». Но даже если отставить в сторону мораль, которую у наших западных коллег уже давно затмила русофобия, высказывания госпожи Черноховой – по сути, открытая поддержка и пропаганда терактов в отношении гражданского лица»

Российский дипломат также добавил: «Хотел бы напомнить, что гражданин Чехии Чермак, который публично поддержал теракт в новозеландском городе Крайстчерч, получил в Чехии шесть лет тюрьмы. Ожидаем, что компетентные органы Чехии так же серьезно отнесутся к заявлению министра обороны этой страны и дадут им соответствующую оценку».

Напомним, что в воскресенье, 21 августа, министр обороны Чехии Яна Чернохова в своем сообщении в социальной сети по поводу убийства российской журналистки Дарьи Дугиной написала: «Я подавляю естественную человеческую реакцию на трагическую смерть. Но это настоящие убийцы и поджигатели войны. И мне не жалко ни дочь, ни скорбящего отца. Мне жаль тысячи людей, убитых в результате их пропаганды и гнусной идеологии. Сегодня вечером 21.8. будут помнить в России… Стоит отметить, что я не оплакиваю ее смерть».



Нью-Йорк, Иван Бабурин

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