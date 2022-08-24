Зеленский выступит на Совбезе ООН в традиционном видеоформате

Постоянный представитель Китая при ООН – председатель Совбеза в августе Чжан Цзюнь заявил в среду, 24 августа, что президент Украины Владимир Зеленский выступит на заседании Совета Безопасности ООН по Украине в видеоформате, – сообщают СМИ.

В частности, китайский дипломат сказал: «Мы получили от постоянного представительства Украины предложение пригласить президента Украины принять участие в заседании Совета Безопасности ООН по видеосвязи».

Россия выступила против участия Зеленского в таком формате, поскольку это противоречит требованиям протокола Совбеза, поэтому вопрос был поставлен на процедурное голосование. За такое участие украинского президента выступили 13 членов СБ ООН, Россия высказалась против, Китай воздержался.

В итоге, Совбез ООН выступил за виртуальное участие Владимира Зеленского в заседании Совбеза всемирной организации, несмотря на то, что Россия была против.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что надеется на то, что Зеленский будет следить за заседанием до его окончания.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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