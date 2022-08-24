Молдавские власти потушили Вечный огонь в день освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков

Председатель Национального координационного комитета «Победа» Молдавии Алексей Петрович в среду, 24 августа, заявил, что в день освобождения республики от фашистов был потушен Вечный огонь на мемориале «Шерпенский плацдарм», где шли бои за освобождение Кишинева,– сообщают СМИ.

В своем в Telegram-канале Петрович написал: «Вечный огонь на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм» в Новоаненском районе Молдавии, где шли основные бои Ясско-Кишиневской операции по освобождению республики от фашизма, потушен. На мемориале, который увековечивает память более 13 тысяч солдат и офицеров Красной армии, сегодня не горел Вечный огонь. Судя по тому, что никаких заявлений по случаю Дня Освобождения от официальных лиц сегодня не прозвучало, оборонное ведомство решило сэкономить на чувствах тысяч людей, приехавших почтить память героев».

«Подача газа к Вечному огню осуществляется по заявке министерства обороны Молдавии в территориальное отделение предприятия «Молдовагаз». Первоначально огонь горел на постоянной основе, затем зажигался по праздникам. Спасибо, что в Кишиневе не погасили, а то мы знаем, вы умеете», – добавил председатель комитета «Победа».

Мемориальный комплекс «Шерпенский плацдарм», где в августе 1944 года проходили основные бои Ясско-Кишиневской операции, был открыт 22 августа 2004 года – накануне 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков – 24 августа 1944 года.

Кишинев, Иван Бабурин

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