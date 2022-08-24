Блинкен рассказал о «столетиях государственности» Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду, 24 августа, поздравляя украинцев с 31-м Днем независимости, рассказал о «столетиях государственности» Украины, – сообщают украинские СМИ.

В своем аккаунте в Twitter Блинкен написал: «Шесть месяцев войны не могут стереть и не сотрут столетия украинской государственности и 31 год независимости. Сегодня вместе со всеми украинцами мы празднуем День Независимости. Сегодня и всегда мы поддерживаем Украину».

Вашингтон, Иван Бабурин

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