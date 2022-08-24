Главы МИД и министерств обороны ЕС обсудят ограничения виз для Россиян и военную подготовку для боевиков ВСУ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в среду, 24 августа, заявил, что министры иностранных дел и обороны стран ЕС 30-31 августа в Праге обсудят вопрос выдачи виз россиянам и возможную миссию по военной подготовке украинских боевиков, – сообщают СМИ.

В своем блоге на сайте внешнеполитической службы ЕС Боррель написал: «Мы обсудим поддержку Украины и введение новых ограничений против России на следующей неделе в Праге. В том числе выдачу виз гражданам России, а также возможную тренировочную миссию для украинских военных».

Брюссель, Иван Бабурин

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