Медведев рассказал о причинах проведения СВО на Украине

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время посещения полигона Мулино в Нижегородской области в среду, 23 августа, заявил, что Россия решила превентивно начать специальную военную операцию, так как не могла примириться с тем, что НАТО «расквартируется» на Украине, – сообщают СМИ.

В видеоролике, размещенном соцсети «ВКонтакте», Медведев говорит: «Мы не можем примириться с тем, что Североатлантический альянс будет расквартирован на территории Украины, и какие-нибудь их безумные начальники – эти или следующие, для нас это не имеет значения, в конце концов, это вопрос даже не сегодняшнего дня – примут решение, например, атаковать нашу территорию, тот же самый Крым. Именно поэтому было принято решение провести превентивную операцию».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»