Франция заранее обвинила Россию в любых возможных инцидентах на Запорожской АЭС

Заместитель постоянного представителя Франции в ООН Натали Эстиваль-Бродхерст в среду, 24 августа, возложила ответственность на Россию за любой инцидент на Запорожской АЭС и городе Энергодар, – сообщают СМИ.

Выступая на заседании Совета безопасности ООН, Эстиваль-Бродхерст сказала: «Присутствие российских войск на Запорожской АЭС повышает риск ядерной аварии с потенциально разрушительными последствиями. Напоминаем о нашем призыве к выводу российских войск. Ответственность за любой инцидент будет лежать в первую очередь на России. Крайне важно, чтобы МАГАТЭ имела возможность как можно быстрее организовать миссии экспертов на местах».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»