Небензя: «Лепесток» – свидетельство садистского и изуверского характера киевского режима

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности в среду, 24 августа, продемонстрировал своим коллегам макет противопехотной мины «Лепесток», которые украинские боевики «сотнями разбрасывают» в мирных городах Донбасса и России, – сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления Небензя заявил: «Лепесток» – живое свидетельство садистского и изуверского характера киевского режима, символ его реального отношения к народу востока и юго-востока страны. Разумеется, люди это видят и понимают. Отсюда и отношение к российским солдатам как к освободителям, повсеместно распространенное на освобожденных территориях. Это никак не вписывается в нарратив, продвигаемый Киевом и его западными спонсорами, поэтому Украина прибегает к тактике террора и запугивания в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Но настроение людей, увидевших реальное лицо киевской власти, это изменить не может».

«Представьте, что такой вот неприметный «Лепесток» лежит на земле среди травы. Он может быть и камуфляжного цвета, что делает его практически невидимым на земле. Учитывая, что ВСУ разбрасывают эти мины в городах и селах далеко в тылу, они представляют угрозу вовсе не для солдат. Нет, они специально рассчитаны на мирных жителей, в особенности на детей, которые рискуют наступить или из любопытства взять в руки такую «игрушку». Всего в ДНР зафиксировано уже 47 случаев подрыва на таких минах» – заявил российский дипломат своим коллегам в Совбезе ООН.

Выступая на заседании Совбеза ООН, Василий Небензя также продемонстрировал присутствующим и макет самого «Лепестка».

«На заседании в июле мы уже показывали вам фото противопехотной мины «Лепесток». Сегодня для большей наглядности продемонстрирую вам учебный макет такой мины, которую украинские войска сотнями разбрасывают в Донбассе на освобожденных российской армией территориях. И даже закидывают на территорию России», – сообщил дипломатам российский постпред.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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