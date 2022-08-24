Минобороны РФ: Украинские боевики заминировали водонапорную станцию

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в среду, 24 августа, сообщил, что украинские неонацисты заминировали водонапорную станцию в Новомихайловке Донецкой Народной Республики.

В ходе брифинга генерал-полковник Мизинцев сказал: «По имеющейся достоверной информации, в Новомихайловке Донецкой Народной Республики боевики украинских вооруженных формирований заминировали объекты водонапорной станции, которые планируют взорвать и обвинить подразделения российских войск в неизбирательных ударах по объектам жизненно важной инфраструктуры с последующим широким освещением в украинских и западных СМИ».

«На прилегающей к станции территории националисты разместили дальнобойную артиллерию и РСЗО, из которых идут обстрелы, провоцирующие российские подразделения на ответный огонь. В случае подрыва станции без водоснабжения останутся 11 населенных пунктов общей численностью населения до 12,5 тыс. человек», – сообщил начальник НЦУО РФ.

Также Михаил Мизинцев рассказал журналистам, что «в Высшетарасовке Днепропетровской области на территории сельской школы подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов, подходы к зданию заминировали, но местное население об этом не предупреждено. Кроме того, в Харькове в здании общежития боевиками подразделений территориальной обороны развернут опорный пункт, на прилегающей территории размещено большое количество бронетехники, при этом местным жителям запрещено покидать свои дома, а все попытки граждан самостоятельно эвакуироваться в безопасные места жестко пресекаются».

Москва, Иван Бабурин

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