В Белом доме считают, что боевые действия на Украине затянутся на еще несколько месяцев

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов в среду, 24 августа, заявил, что администрация США не исключает, что боевые действия на Украине будут идти на протяжении еще нескольких месяцев, – сообщают СМИ.

Комментируя объявление американского правительства о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи, на полное формирование которого может потребоваться существенное время, Кирби сказал: «Я бы не стал рассматривать это как индикатор, показывающий, сколько, по нашему мнению, будет идти война. Речь идет о дополнительном механизме, который мы уже использовали прежде и используем вновь сегодня. И это не означает, что мы не будем продолжать объявлять о дальнейших пакетах военной помощи Украине на основании полномочий Джо Байдена по выделению Киеву вооружений из имеющихся запасов».

«Ранее власти США допускали, что боевые действия на Украине могут идти в течение нескольких месяцев. Сколько еще месяцев? Мы не знаем. Это зависит от России. И я был бы осторожен, чтобы проводить параллели между использованием механизма заказа вооружений и военной техники для Украины и какого-то рода предсказанием относительно того, сколько это будет продолжаться. Я бы не исключал, что вы в перспективе сможете увидеть еще больше военной помощи Украине через механизм заказа», – заявил в ходе брифинга Координатор по стратегическим коммуникациям СНБ Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

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