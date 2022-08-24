российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 24 августа 2022, 23:51 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

В Пентагоне признались, что вооружают Украину с 2014 года

Фото: посольство США на Украине

Официальный представитель Пентагона Пэт Райдер в среду, 24 августа распространил письменное заявление, в котором говорится, что с 2014 года по сегодняшний день Соединенные Штаты года предоставили Украине более 15,5 миллиардов долларов на военные цели, – сообщают СМИ.

В официальном заявлении минобороны США говорится: «С января 2021 года США выделили Украине более 13,5 миллиардов долларов в виде помощи в сфере безопасности. В целом с 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более 15,5 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности».

Ранее сегодня президент США Джо Байден подтвердил выделение пакета военной помощи Украине в размере еще $2,98 миллиардов, что стало крупнейшим единовременным траншем с 24 февраля 2022 года.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Конфликт на Украине, Политика,