В Пентагоне признались, что вооружают Украину с 2014 года

Официальный представитель Пентагона Пэт Райдер в среду, 24 августа распространил письменное заявление, в котором говорится, что с 2014 года по сегодняшний день Соединенные Штаты года предоставили Украине более 15,5 миллиардов долларов на военные цели, – сообщают СМИ.

В официальном заявлении минобороны США говорится: «С января 2021 года США выделили Украине более 13,5 миллиардов долларов в виде помощи в сфере безопасности. В целом с 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более 15,5 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности».

Ранее сегодня президент США Джо Байден подтвердил выделение пакета военной помощи Украине в размере еще $2,98 миллиардов, что стало крупнейшим единовременным траншем с 24 февраля 2022 года.

Вашингтон, Иван Бабурин

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