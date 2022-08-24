Небензя: Замгенсека ООН закрывает глаза на преступления «садистов из «Азова»*

Постпред России при ООН Василий Небензя в среду, 24 августа, заявил, что замгенсека ООН Розмари ДиКарло выражая беспокойство в связи с готовящимся трибуналом над боевиками украинского неонацистского полка «Азов»*, ни слова не сказала о зверствах, которые устраивали эти боевики, – сообщают СМИ.

Розмари ДиКарло на заседании Совета безопасности ООН в среду, 24 августа, заявила, что в организации «обеспокоены сообщениями о том, что Россия и связанные с ней вооруженные группы в Донецке планируют судить украинских военнопленных в ходе так называемого международного трибунала в Мариуполе. Любой трибунал должен обеспечивать защиту, предоставляемую всем военнопленным международным правом, включая гарантии справедливого судебного разбирательства».

На это заявление чиновницы из ООН российский дипломат ответил: «Госпожа Розмари ДиКарло нашла слова для того, чтобы выразить озабоченность в связи с предстоящим судом над нацистами и садистами из «Азова»*, но ни слова не сказала об их ужасающих преступлениях и нарушениях международного гуманитарного права, включая зверские пытки, информации о которых у международных чиновников, включая ООН, которых сейчас госпожа ДиКарло представляет, предостаточно».

«Все это выглядит крайне цинично и беспринципно и девальвирует продвигаемые Западом ценности свободы слова и защиты прав человека. Жаль, что вы этого не понимаете. Зато это хорошо понимают простые украинцы, сталкивающиеся со зверствами ВСУ и нацбатов и их бесчеловечными методами», – заявил Василий Небензя.

* Организация признана террористической и запрещена в России.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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