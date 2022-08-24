Пентагон планирует активизировать поставки Украине высокоточных ракет для РСЗО HIMARS

Заместитель шефа Пентагона по политическим вопросам Колин Кол в среду, 24 августа, заявил, что для сдерживания продвижения российских войск на востоке Украины минобороны США считает приоритетом поставку Киеву американских управляемых высокоточных ракет семейства GMLRS для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, – сообщают СМИ.

Кол, в частности, сказал: «Соединенные Штаты делают акцент на поставки Украине GMLRS. Киев использует их для высокоточных ударов по командным пунктам логистическим узлам и другим объектам материально-технического обслуживания. Данное вооружение уже дало эффект, который позволил расстроить продвижение российских войск на востоке».

Следует отметить, что обломки именно американских высокоточных ракет GMLRS, запущенных в сторону Запорожской АЭС, были обнаружены в городе Энергодар, о чем ранее сообщил глава администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Вашингтон, Иван Бабурин

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