Антироссийское заявление поддержали менее 30% стран-членов ООН

Совместное антироссийское заявление по конфликту на Украине, озвученное в среду, 24 августа, постпредом Украины при ООН Сергеем Кислицей, поддержали 58 из 193 стран-членов ООН, что составляет менее трети от общего числа государств, входящих во всемирную организацию.

В документе содержится критика действий России и призывы к ней немедленно прекратить боевые действия. Украинский дипломат зачитал текст документа журналистам в штаб-квартире ООН, перечислив 54 поддержавшие заявление страны.

«Мы по-прежнему привержены суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ», – заявил, зачитывая заявление Кислица.

В число подписавших заявление против России, вошли: Украина, США, Великобритания, страны ЕС, Турция, Швейцария, Австралия, Канада, Грузия, Япония, а также несколько стран Азии и Латинской Америки.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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