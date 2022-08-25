В Госдуме заявили, что специальная военная операция может стать контртеррористической

Руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов на внеплановом заседании Госдумы в четверг, 25 августа, заявил, что вполне возможен переход специальной военной операции на Украине в контртеррористическую, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Миронов сказал: «Я уверен, что в обозримом будущем специальная военная операция, очень может быть, перерастет в контртеррористическую операцию со всеми вытекающими последствиями. При таком раскладе будут преследоваться соответствующие цели, например уничтожение главарей банд террористических организаций. И это соотносится с целью, поставленной президентом России Владимиром Путиным, по ликвидации преступного террористического режима Зеленского».

Москва, Иван Бабурин

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