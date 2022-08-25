Forbes: Кипр может передать Украине комплексы ПВО

Старые комплексы ПВО российского производства Кипр может отдать Украине после получения Никосией израильской системы противовоздушной обороны «Железный купол», – сообщает журнал Forbes.

Как сообщает издание, Кипр уже заключил соглашение с Израилем, которое позволит ему купить «Железный купол», благодаря чему у США появится возможность убедить Никосию передать свои старые российские установки ПВО Украине.

«Железный купол» расширит довольно ограниченные возможности островного государства по защите своего неба. Скорее всего, Кипр решил купить систему, чтобы оградить себя от вероятных угроз атаки беспилотников Турции: ведь Анкара еще в декабре 2019 года развернула их на северной части острова», – пишет Forbes.

По информации американского журнала, сейчас ПВО Кипра состоит из российских систем 9К330 «Тор» малой дальности и 9К37 «Бук» средней дальности действия, а также французских ракет малой дальности «Mistral».

Следует напомнить, что весной СМИ писали о нежелании Никосии исполнять просьбу США о передаче вооружений Киеву, поскольку это ослабит оборонный потенциал Кипра.

Никосия, Иван Бабурин

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