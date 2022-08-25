МИД РФ: Латвийские власти вознамерились потревожить покой павших солдат освободителей

Посольство России в Латвии выступило с комментарием в связи с намерением эксгумировать останки советских воинов освободителей и назвало эти действия Риги «объявленной войной с объектами исторической памяти, – сообщается в телеграм-канале МИД РФ

В комментарии российского диппредставительства в Риге говорится: «Объявленная латвийскими властями «война» с объектами исторической памяти приобретает все более неприглядные формы: не успев расквитаться с памятниками, местные политики в обход международных обязательств и собственных обещаний вознамерились потревожить покой 137 советских солдат и офицеров, погребенных на братском воинском кладбище в пос. Рудбаржи».

«Хотели бы напомнить нашим латвийским соседям, в очередной раз замахнувшимся на святое – память и покой усопших, что и в России есть немало захоронений, где покоятся тела выходцев из Латвии, не говоря уже о многочисленных мемориальных объектах. До сегодняшнего дня наша страна неукоснительно и безупречно выполняла свои обязательства по обеспечению их сохранности. Нужно ли нам открывать этот «ящик Пандоры» и провоцировать полномасштабное противостояние в мемориальной сфере – решать только Риге» – заявили в посольстве России в Латвии.

Рига, Иван Бабурин

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