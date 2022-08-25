В Средиземное море вошла авианосная группа ВМС США

Атомный авианосец «Джордж Буш» во главе группы кораблей ВМС США в четверг, 25 августа, вошел в Средиземное море. В группу также входят ракетный крейсер Leyte Gulf и четыре эсминца, – сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу 6-го оперативного флота ВМС США.

Сообщается, что вошедшие в Средиземное море корабли идут на смену авианосной ударной группе, возглавляемой атомным авианосцем Harry Truman, которая прибыла для патрулирования в Адриатику в район Балкан еще 14 декабря 2021 года. Как заявили в Пентагоне, изначально планировалось, что группа пойдет в район Персидского залива, однако на фоне ситуации вокруг Украины Белый дом решил оставить ее в Средиземноморье.

Кроме того, в Средиземном море у острова Крит сейчас находится атомная подводная лодка «Florida» с 154 крылатыми ракетами Tomahawk, способными нести ядерный заряд, и дальностью действия 1,6 тысячи км.

Вашингтон, Иван Бабурин

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