Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в четверг, 25 августа сообщил, что украинские неонацисты продолжают размещать вооружения на территории детских сало, школ и других гражданских объектов.

В ходе брифинга генерал-полковник, Мизинце сказал: «В Авдеевке Донецкой Народной Республики в здании детского сада № 11 украинские националисты оборудовали опорный пункт, рядом с образовательным учреждением разместили военную технику, в том числе артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты. В Кривом Роге Днепропетровской области в здании школы № 125 националисты разместили опорный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения, при этом эвакуация местных жителей не проводилась. В Березнеговатом Николаевской области в доме культуры дислоцируются военнослужащие ВСУ, подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено».

«Кроме того, в Артемовске Донецкой Народной Республики в жилом комплексе подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов, при этом местным жителям запрещено покидать свои дома, а все попытки граждан самостоятельно эвакуироваться в безопасные места жестко пресекаются, люди фактически используются националистами в качестве «живого щита», – сообщил журналистам представитель минобороны России.

Москва, Иван Бабурин

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