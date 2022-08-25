Глава МАГАТЭ пообещал лично приехать на ЗАЭС в ближайшие дни

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в четверг, 25 августа, заявил, что лично возглавит миссию и прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни, – сообщают СМИ.

Гросси , в частности, сказал: «Почти каждый день на ЗАЭС или вблизи нее происходит новый инцидент. Мы не можем позволить себе больше терять время. Я полон решимости лично возглавить миссию МАГАТЭ на станцию в ближайшие дни, чтобы помочь стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью и защитой».

Следует отметить, что в четверг вечером МАГАТЭ распространило сообщение о ситуации вокруг Запорожской АЭС, в котором говорится: «Все шесть блоков остаются отключенными от сети после возобновления линии электропередач. ЗАЭС по-прежнему соединена с линией 330 кВ, идущей от близлежащей теплоэлектростанции, которая может обеспечивать резервное электроснабжение».

Вена, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»